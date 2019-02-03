ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تعادل يوفنتوس مع بارما في الدوري الإيطالي؟

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، أن العالم أجمع يتابع فريقه الإيطالي، ويسعون للتغلب عليه في البطولات المختلفة ومعرفة طرق إيقافه.

وتعادل يوفنتوس أمام بارما (3-3)، يوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو (33 عامًا) هدفين في تعادل يوفنتوس أمام بارما، ليتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 17 هدفًا.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “نحن لسنا قلقين لأننا نؤمن بالفريق وبأسلوبنا ومدربنا فلا داعي للقلق”.

وأضاف: “لا أعتقد أن التعادل له علاقة بمستوى اللياقة البدنية أو التدريب الإضافي فهذه هي كرة القدم فقط”.

وتابع: “الجميع يتابع يوفنتوس لأننا الفريق الأفضل، وهم يحاولون دراسة طرق التغلب علينا، لكننا نحتاج للبقاء هادئين”.

وأردف: “هذه هي كرة القدم وأنا سعيد بأهدافي لكن ليس النتيجة”.

وأتم: “بارما انتظر ارتكابنا للأخطاء، وقد كنا متراجعين في عمق الملعب بالدقائق الأخيرة”.