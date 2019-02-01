هل أصدرت البرتغال قرارًا بسحب الأوسمة الفخرية من كريستيانو رونالدو؟

كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، سيحتفظ بالأوسمة الفخرية التي حصل عليها في البرتغال، بعد أن قرر مجلس الأوسمة الفخرية للجمهورية البرتغالية، اليوم الجمعة، أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، لا تبرر سحبها منه.

ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة البرتغالية، ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية، فقد قرّر المجلس أن موقف رونالدو لا تنطبق عليه البنود الواردة في القانون والتي تنص على فتح تحقيق لتقييم مسألة سحب الأوسمة الشرفية.

يذكر أن رونالدو، أحد أكثر الرموز تقديرًا في بلاده، كان قد مُنح وسام (إنفانتي دون هنريكي) في العام 2014، وهو الأرفع شأنًا في البلاد.

وفي العام 2016، عقب الفوز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب البحارة، تم منحه وسام (الشرف).

ووقَّع الدون في الجلسة التي انعقدت في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، بحيث يصدر بحقه حكم بالسجن 23 شهرًا- لن ينفذه- وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو.