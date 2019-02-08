إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة يعرض خدماته على إنتر ميلان

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إيفان راكيتيتش طلب من برشلونة الرحيل، وبات إنتر ميلان المكان الأبرز للانتقال له الصيف المقبل.

ورغم أن الدولي الكرواتي البالغ من العمر 30 عامًا أعلن بشكل علني من قبل نيته البقاء وتجديد عقده مع برشلونة إلا أن صحيفة “لا غازيتا ديلوسبورت” الإيطالية نشرت على غلافها يوم الجمعة، أن “راكيتيتش طلب من النادي الكتالوني الرحيل ويفكر في النيراتزوري”.

وتضيف الصحيفة ذاتها أن راكيتيتش يخشى مع انضمام الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ والتعاقد المتوقع مع أدريان رابيو الصيف المقبل، ما سيدفع به خارج التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.

وأشارت “لاغازيتا ديلوسبورت” إلى أن إنتر ميلان سيدفع أقل من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة والبالغ 120 مليون يورو، وسيمنح خمسة ملايين يورو سنويًا، وهو نفس راتبه في برشلونة.

ورغم ذلك أعلن راكيتيتش خلال الأسابيع الأخيرة عن رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021، حيث قال خلال حفل صحيفة “موندو ديبورتيفو في 28 يناير الماضي “أريد أن أكون هنا، وإذا كان يمكن التجديد سأبقى لسنوات طويلة، وأنا سعيد للغاية هنا والجميع يعلم ذلك. أبلغ 30 عامًا وأمر بأفضل مراحل مسيرتي، أريد أن أستمتع بكرة القدم وبرشلونة”.