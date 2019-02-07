سولاري يرد على تقارير رحيل مارسيلو من ريال مدريد إلى يوفنتوس

رد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على التقارير التي أشارت إلى رحيل البرازيلي مارسيلو عن الميرينغي بنهاية الموسم الجاري.

ولعب مارسيلو أساسياً في مباراة برشلونة وريال مدريد أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت تقارير قد ألمحت إلى رغبة مشتركة بين مارسيلو وريال مدريد لرحيل البرازيلي الدولي بعد نهاية الموسم، وأشارت إلى أن الوجهة المحتملة له ستكون نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكد سولاري أن الشائعات التي تتردد حول رحيل مارسيلو لا أساس لها من الصحة، وقال إن مارسيلو هو القائد الثاني في ريال مدريد، وأنه مدريدي بنسبة 100%.

وشارك مارسيلو هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري الإسباني، الليغا، و23 مباراة في إجمالي اللقاءات التي خاضها ريال مدريد في جميع المسابقات.

وكان الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا، قد أكد في برنامجه “التشيرنغيتو”، أن ريال مدريد قرر بيع مارسيلو بعد نهاية الموسم الجاري، وأن البرازيلي الدولي سيرافق زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بداية من الموسم الجديد.