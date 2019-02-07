هل التعادل مع برشلونة يعني تحسن ريال مدريد؟

احتفل سانتياغو سولاري بمرور مئة يوم على توليه تدريب ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع غريمه برشلونة في عقر داره في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الأربعاء بعدما كان سلفه يولن لوبتيغي أنهى مهمته بخسارة مذلة 5-1 أمام العملاق القطالوني.

وانتهت ولاية لوبتيغي القصيرة مع ريال مدريد في أكتوبر تشرين الأول الماضي بتلك الهزيمة الثقيلة وتولى سولاري المسؤولية في اليوم التالي بشكل مؤقت.

لكن بعد أسبوعين شغل المنصب بشكل دائم وساعد بطل أوروبا من وقتها على الخروج من أزمته.

واتخذ المدرب الأرجنتيني بعض القرارات الشجاعة مثل وضع صانع اللعب إيسكو على مقاعد البدلاء والاعتماد على فينيسيوس جونيور جهة اليسار ليعيد تنشيط هذا الجانب.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل في الشوط الأول أمام برشلونة أمس، وتقدم بهدف لوكاس فاسكيز قبل أن يدرك مالكوم التعادل لبرشلونة بعد الاستراحة.

وأهدر غاريث بيل فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة وتصدى جيرار بيكيه لمحاولة من توني كروس كانت في طريقها للمرمى.

وقال فاسكيز “النتيجة غير عادلة. قمنا بعمل رائع هجوميًا وكنا نستحق الفوز.

وتابع “صنعنا فرصًا خطيرة لكن أخفقنا في ترجمتها إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل.

“التعادل يبقي المواجهة مفتوحة ومباراة الإياب ستكون صعبة جدًا وسنقاتل للفوز على أرضنا وبين جماهيرنا”.

وفاسكيز واحد من عدة لاعبين اعتمد عليهم سولاري ولم يكن قد شارك أساسيًا أمام برشلونة عندما فاز الأخير 5-1.

وعبر سولاري عن سعادته بأداء فريقه وقال إنه كان يتوقع الفوز.

وأضاف “من الصعب الحديث عن العدالة في كرة القدم. لاحت لنا العديد من الفرص للتسجيل. في الشوط الأول وكذلك في الثاني. لكن المباراة كانت ممتعة إجمالا”.

وبعد الهزيمة الساحقة في آخر مباراة قمة جاء أداء امس الأربعاء ليبرهن على التحسن الواضح الذي طرأ على طريقة لعب ريال مدريد خلال ثلاثة أشهر فقط من ولاية سولاري.