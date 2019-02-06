تقارير.. يوفنتوس يرغب في بيع باولو ديبالا نهاية الموسم

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في حسم موقف مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بنهاية الموسم الجاري.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن يوفنتوس قرر عرض ديبالا للبيع بعد نهاية الموسم.

وأشار في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة اليوفي ستعرض ديبالا للبيع مقابل 100 مليون يورو.

وفقد ديبالا موقعه في التشكيل الأساسي ليوفنتوس، في أعقاب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري قادمًا من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري.

ولم يحرز ديبالا سوى هدفين فقط مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم في 19 مباراة، مقابل 17 هدفًا أحرزها رونالدو و8 أهداف للكرواتي ماريو ماندزوكيتش نجم اليوفي.

ولكن ديبالا نجح في هز الشباك 5 مرات في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، في دوري المجموعات.

وشكك التقرير في قدرة يوفنتوس على بيع ديبالا بهذا السعر في ظل تراجع مستواه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إدارة اليوفي ترغب في تحقيق أكبر مكسب مادي من بيع ديبالا؛ من أجل تعويض الأموال المنفقة في صفقة رونالدو ولضم صفقات جديدة مع مطلع الموسم المقبل.