يوفنتوس لا يمانع بمنح ديبالا لمانشستر يونايتد بشرط واحد

أشارت تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس لا يمانع في الاستغناء عن مهاجمه باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد مقابل عودة لاعبه السابق بول بوغبا.

ويكافح المهاجم الأرجنتيني، الذي تقدّر قيمته بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، للحفاظ على مكانه في فريق المدرب ماسيمليانو أليغري منذ وصول كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في يوليو/تموز الماضي.

ووفقًا لصحيفة “صنداي ميرور” البريطانية قد يستخدم يوفنتوس نجمه ديبالا كطُعم لإغراء مانشستر يونايتد في التفريط في بوغبا وإعادته إلى تورينو في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويحرص بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس على عودة بوغبا بعد عامين فقط من بيعه إلى مانشستر يونايتد في صفقة تاريخية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه يونايتد معركة للاحتفاظ ببوغبا الفائز مع فرنسا بكأس العالم الأخيرة عقب خلافات مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو منذ الموسم الماضي.

ووافق بوغبا على الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف، لكن الصفقة لم تتم رغم أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب الفرنسي عرضه على العديد من الأندية الكبرى.

لكن صفقة محتملة قد تكلف يونايتد 50 مليون يحصل بموجبها عن ديبالا البالغ من العمر 24 عامًا فضلًا عن رحيل بوغبا الذي يسبب مشاكل داخل الفريق.

وسجل ديبالا 26 هدفًا مع يوفنتوس الموسم الماضي، لكنه بدأ مباراة واحدة فقط في الدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم بعد وصول رونالدو مقابل مئة مليون جنيه إسترليني.

وتألق بوغبا في يوفنتوس، وفاز بلقب الدوري أربعة مواسم متتالية، لكنه فشل بتكرار تألقه مع مورينيو في “أولد ترافورد”.

واستبعد المدير الفني البرتغالي بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا الموسم الماضي بعد تراجع أدائه خلال الخسارة أمام توتنهام، وعدم التزامه بالتعليمات.

ورغم قيادة بوغبا لمنتخب بلاده للفوز بكأس العالم في روسيا لم يهنّئ مورينيو لاعبه باللقب ما زاد توتر العلاقة بينهما، ورجح رحيل اللاعب الشاب.