احتفال هادئ لكريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ34 عكس نيمار

يبدو أن كريستيانو رونالدو قد نضح وظهر ذلك واضحًا خلال احتفاله الهادئ بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، على العكس من البرازيلي نيمار الذي أقام احتفالاً صاخبا بمناسبة بلوغه 27 عامًا.

ويحتفل اللاعبان بعيد ميلادهما في نفس اليوم الخامس من فبراير/شباط لكن رونالدو بلغ 34 عامًا مقابل 27 عامًا للنجم البرازيلي.

وأقام مهاجم باريس سان جيرمان احتفالاً صاخبًا قبل موعد عيد ميلاده بيوم واحد حضره معظم زملائه وأصدقائه في النادي الفرنسي وارتدى الجميع ملابس حمراء كما رقص نيمار بعكازين كان يستخدمهما بسبب إصابته في مشط قدمه وكذلك رقص على كرسي متحرك.

وفي المقابل، نشر رونالدو في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، اليوم التالي لعيد ميلاده، صورة واحدة عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بنجله الأكبر كريستيانو جونيور وصديقته جورجينا رودريغيز خلال إطفاء شمعة عيد ميلاده.

وكان رونالدو يقيم احتفالاً كبيرًا يحضروه أصدقاؤه وزملاؤه في ريال مدريد، لكن بعد انتقاله إلى يوفنتوس وبلوغه 34 عامًا اقتصر الاحتفال على عائلته فقط.