دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس ينجو من حادث سير خطير (صور)

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن البرازيلي دوغلاس كوستا جناح نادي يوفنتوس، نجا بأعجوبة من حادث سير خطير في مقاطعة فيرشيلي قرب تورينو.

واصطدمت سيارة النجم البرازيلي مع سيارة أخرى نُقل سائقها، البالغ من العمر 47 عامًا، إلى المستشفى بينما لم يصب دوغلاس كوستا بأذى.

وبحسب الصور التي نشرتها صحيفة “لاغازيت ديل سبورت” الإيطالية فإن السيارتين تعرضتا لخسائر فادحة نتيجة الاصطدام.

وشارك دوغلاس كوستا في المباراة الأخيرة ليوفنتوس أمام بارما، والتي انتهت بالتعادل 3/3، وغادر اللقاء بعد نهاية الشوط الأول تاركًا مكانه لبيرنادريسكي.