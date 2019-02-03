التعادل يحسم مباراة روما وميلان في قمة الدوري الإيطالي (فيديو)

حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة ميلان وروما في قمة منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي، الأحد، على ملعب الأولمبيكو.

وكان ميلان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البولندي كريستوف بياتيك بتسديدة مستغلًا كرة عرضية من لوكاس باكيتا في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وأدرك روما التعادل عبر نيكولو زانيولو في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ولم يحقق روما الفوز في آخر 3 مباريات، إذ تعادل 3/3 مع أتلانتا، واليوم مع ميلان، وخسر 1/7 أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا.

في المقابل تعادل ميلان للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل سلبيًا مع نابولي في الجولة الماضية، قبل أن يتغلب 2/0 على نابولي أيضًا في كأس إيطاليا.

ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 36 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد روما إلى 35 نقطة في المركز الخامس.

ميلان 1 × 0 روما | هدف بياتيك ???????? pic.twitter.com/bHB0yGN8PI — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩