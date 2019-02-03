أهداف مباراة روما وميلان.. كريستوف بياتيك يتقدم للروسينيري ونيكولو زانيولو يتعادل للذئاب (فيديو)

سجّل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك الهدف الأول لنادي ميلان، في المباراة التي تجمعه مع روما، في قمة منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف بياتيك في الدقيقة 26، بمساعدة لوكاس باكيتا.

وهذا الهدف الثالث لبياتيك مع ميلان، منذ انضمامه إليه قادمًا من جنوة في سوق الانتقالات الشتوي في يناير.

ونجح نيكولو زانيولو في تسجيل هدف التعادل لروما في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني

ويملك ميلان 35 نقطة في المركز الرابع من 21 مباراة، في حين يملك روما 34 نقطة في المركز الخامس.

ميلان 1 × 0 روما | هدف بياتيك ???????? pic.twitter.com/bHB0yGN8PI — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩