جورجي جيسوس على رادار روما الإيطالي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، ضمن قائمة المدربين الذين تبحث إدارة روما التعاقد مع أحدهم.

وأعلن الهلال السعودي، أمس الأربعاء، إنهاء عقد البرتغالي جورجي جيسوس بالتراضي بين الطرفين.

وأوضح الهلال في بيان أن إنهاء العقد مع جيسوس، جاء بسبب عدم رغبته في البقاء في النادي للموسم المقبل، حيث منافسات دوري أبطال آسيا، واستقرت إدارة الزعيم على تعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعد انفصاله عن العين الإماراتي.

وبحسب موقع “توتو ميركاتو” فإن جيسوس أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب روما، وخلافة المدرب الحالي ايزيبيو دي فرانشيسكو

وخسر روما 1/7 أمام فيورنتينا أمس الأربعاء في ربع نهائي كأس إيطاليا، كما يحتل الفريق المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن ما يرجح كفة تعاقد روما مع جيسوس هو أن التعاقد معه سيكون مجانًا، إذ لا يرتبط بأي نادٍ.

ويملك جيسوس، البالغ من العمر 64 عامًا، مسيرة جيدة جدًا، إذ سبق أن درّب أندية سبورتينغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين، وقاد الأخير لنهائي الدوري الأوروبي، قبل الخسارة أمام تشيلسي 2013.