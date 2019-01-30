إنهاء عقد جيسوس مع نادي الهلال السعودي وتعيين زوران ماميتش مدربًا للفريق (صورة)

أعلن نادي الهلال السعودي إنهاء عقد البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بالتراضي بين الطرفين.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه، إن إنهاء العقد جاء بسبب عدم رغبة جيسوس بالبقاء في النادي للموسم المقبل، حيث منافسات دوري أبطال آسيا، ويرغب مجلس إدارة النادي الأزرق في الاستقرار على جهاز فني يقود الفريق في البطولة الآسيوية.

واتفقت الإدارة الهلالية مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول خلفًا للبرتغالي خيسوس.

وحضر خيسوس إلى الهلال في يونيو الماضي قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في كبرى صفقات الموسم.

وقاد خيسوس الهلال في 25 مواجهة حقق الانتصار في 20، وتعادل في 3، وخسر مواجهتين، كما تُوّج برفقته ببطولة كأس السوبر أمام الاتحاد مطلع الموسم الجاري.