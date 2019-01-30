تقارير: إقالة مدرب روما باتت وشيكة بعد فضيحة فيورنتينا في كأس إيطاليا (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن الخسارة المذلة لنادي روما أمام فيورنتينا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في دور الثمانية لكأس إيطاليا قد تعجل بإقالة أوسيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق العاصمة.

وقال موقع “فوتبول إيطاليا” إن أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي أبرز المرشحين لتدريب روما إلى جوار بولو سوسا.

وكان “الغيالوروسي” متأخرًا بالفعل بأربعة أهداف مقابل هدف عندما حصل مهاجمه إيدن جيكو على البطاقة الحمراء بينما سجل فيدريكو كييزا (هاتريك) فيما سجل جيوفاني سيميوني، نجل دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، هدفين فضلا عن هدف لكل من ماركو بيناسي ولويس موريل.

وكانت هذه الخسارة المذلة بمثابة نهاية أمل روما في الفوز بالبطولة الأكثر واقعية بالنسبة له هذا الموسم بعد ابتعاده عن الصراع على لقب الدوري لكنها قد تؤدي إلى نهاية فترة دي فرانشيسكو.

وبات سوسا المدير الفني السابق لفيورنتينا الخيار المتاح لتولي المنصب فورا عكس كونتي الذي سيحتاج وقتا أطول للاتفاق معه على شروطه الشخصية.

وسيلتقي فيورنتينا مع يوفنتوس حامل اللقب أو أتلانتا في الدور قبل النهائي.