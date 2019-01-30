فيورنتينا يسحق روما بسباعية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل فريق فيورنتينا، إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب منافسه روما، حيث أمطر فيورنتينا شباك الفريق العاصمي بسبعة أهداف لهدف، في مباراة ربع النهائي للبطولة المحلية.

وبدأت المباراة سريعة من الجانبين، ولكن الفاعلية الأكبر كانت لفيورنتينا الذي سجل هدفين عبر فيدريكو كييزا في الدقيقتين 7 و18 من زمن اللقاء.

وبعدها قلَّص روما الفارق بهدف عن طريق الصربي أليكساندر كولاروف في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

ورفض فيورنتينا الخروج من الشوط الأول دون إضافة هدف ثالث، وهو ما تحقق عبر الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 33.

وخلال الشوط الثاني، نجح فيورنتينا بفرض سيطرته تمامًا على اللقاء، وأضاف 4 أهداف عبر ماركو بيناسي، وكييزا (ثالث أهدافه في اللقاء)، والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (هدفين) في الدقائق 66 و74 و79 و89 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد المهاجم البوسني إدين دجيكو لاعب روما في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.