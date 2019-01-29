القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي في كأس إيطاليا‎

يتجدد الصدام بين فريقي ميلان ونابولي مساء الثلاثاء في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب “سان سيرو” في مواجهة قوية بين الفريقين الكبيرين.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة ميلان ونابولي في الدوري يوم السبت الماضي وهو ما يلقي بظلاله على مواجهة كأس إيطاليا التي تعد صدامًا جديدًا بين المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي وتلميذه غينارو غاتوزو المدير الفني لميلان.

تخطى ميلان عقبة سامبدوريا في دور الستة عشر بثنائية دون رد، سجلها باتريك كوتورني وفاز نابولي على ساسولو بنفس النتيجة عن طريق أركاديوز ميليك وفابيان رويز.

وحصد نابولي وميلان اللقب 5 مرات، وفاز نابولي بكأس إيطاليا أعوام 1962 و1976 و1987 و2012 و2014، بينما فاز ميلان أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

القنوات الناقلة للمباراة

تقام المباراة على ملعب “سان سيرو” في دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا في الساعة 22:45 مساء اليوم الثلاثاء.

تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت الإيطالية على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، علمًا بأن حقوق بث كأس إيطاليا غير مملوكة لأي قناة رياضية، سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا حتى هذه اللحظة.