كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ونابولي في كأس إيطاليا‎

يتجدد الصدام بين فريقي ميلان ونابولي مساء الثلاثاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب “سان سيرو”، في مواجهة قوية بين الفريقين الكبيرين.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة ميلان ونابولي في الدوري، يوم السبت الماضي، وهو ما يلقي بظلاله على مواجهة كأس إيطاليا، التي تعد صدامًا جديدًا بين المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، وتلميذه غينارو غاتوزو المدير الفني لميلان.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ميلان ونابولي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب “سان سيرو” في دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا في الساعة 22:45 مساء اليوم الثلاثاء.

تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت الإيطالية على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، علمًا بأن حقوق بث كأس إيطاليا غير مملوكة لأي قناة رياضية، سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا، حتى هذه اللحظة.

مشوار الفريقين

تخطى ميلان عقبة سامبدوريا في دور الستة عشر بثنائية دون رد، سجلها باتريك كوتورني، وفاز نابولي على ساسولو بنفس النتيجة عن طريق أركاديوز ميليك وفابيان رويز.

وحصد نابولي وميلان اللقب 5 مرات، وفاز نابولي بكأس إيطاليا أعوام: 1962 و1976 و1987 و2012 و2014، بينما فاز ميلان أعوام: 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

ميلان وخلطة غاتوزو

يسعى غاتوزو للإطاحة بنابولي من أجل مواصلة مشواره، بعد أن قاد ميلان للتأهل لنهائي النسخة الماضية، ويأمل المدرب الذي كان معروفًا بحماسه الشديد كلاعب أن يعيد البطولات للميلان.

ويعتمد غاتوزو على طريقة 4-3-3 باللعب بالحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه الرباعي القائد أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو ودافيد كاباريا وريكاردو رودريغيز للدفاع، بينما يعود دييجو لاكسالت لقيادة الوسط وتيموي باكايوكو وفرانك كيسي مع ثلاثي الهجوم سوسو وباتريك كوتورني وكريزستوف بياتيك المنضم حديثًا من نادي جنوة.

نابولي وطموح البطولة

يسعى نابولي إلى الاستمرار لمواصلة طموح البطولة، خاصة أن الفريق يقدم مستويات طيبة خلال الموسم الحالي.

ويعتمد نابولي مع مدربه أنشيلوتي على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس دافيد أوسبينا وأمامه الرباعي راؤول ألبيول وكاليدو كوليبالي وكيفين مالكيوت وماريو روي للدفاع، مع عودة ماريو هامسيك للتشكيل الأساسي بجوار بيوتر زيلينسكي وخوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني للوسط، بجانب الثنائي درايس ميرتينزوأركاديوز ميليك.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية السابق بقناة أون سبورت لـ”إرم نيوز”، أن مباراة ميلان ونابولي ستبقى في غاية الصعوبة مع التعادل الأخير ببطولة الدوري، موضحًا أن ميلان من الفرق المنظمة التي تستطيع الحد من خطورة أسلحة نابولي.

وأضاف: “نابولي يملك أسلحة هجومية يستطيع أن يحقق بها الفوز على ميلان، ولكن الصراع في وسط الملعب سيحسم ملامح هذه المواجهة المرتقبة”.