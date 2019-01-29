إنتر ميلان يحذر آرسنال بسبب إيفان بريشيتش

حذر بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان نادي آرسنال الإنجليزي، بشأن اقتراب فترة الانتقالات الشتوية الحالية من الانتهاء مع عدم تقديم النادي اللندني عرضًا جادًا لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وأكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر قبل يومين، أنه استبعد إيفان بيريسيتش من التشكيلة التي خسرت بهدف نظيف على ملعب تورينو بعدما طلب اللاعب الرحيل.

وقال سباليتي إن بيريسيتش يرغب في الرحيل رغم عدم وجود عروض مناسبة، موضحًا: “بوسع اللاعبين أن يقولوا ما يريدون لكنهم محترفون، ولكي يرحل ينبغي وجود الفريق الذي سيتعاقد معه وعليه أن يعرف قيمته. إذا كان لا يريد اللعب إذًا سيتم استبعاده بالطبع”.

واعترف ماروتا بصعوبة الاحتفاظ باللاعب قائلًا “من الصعب الحفاظ على بيريسيتش الذي لا يريد البقاء في الإنتر، لكنه أصر على أنه “لم يأت أي عرض حقيقي بعد” من آرسنال.

وذكرت تقارير إعلامية أن بيريسيتش وافق على شروطه الشخصية مع آرسنال، لكن تتبقى تفاصيل إتمام الصفقة، بينما حذر ماروتا آرسنال من أن الوقت ينفد وفترة الانتقالات ستنتهي يوم الخميس المقبل.

وقال موراتا لموقع “كاليتشو ميركاتو”: “أكرر أنه من الصعب الاحتفاظ باللاعبين الذين لا يرغبون في البقاء، لكن لم يأت أي عرض حقيقي بعد للاعب، لذلك لا يوجد أي سبب لرحيله الآن، الأمر متروك للنادي لتقييم الوضع. كنت أتمنى فترة انتقالات هادئة بدلًا من ذلك، كان هناك عدد قليل جدًا من التطورات والكثير من عدم الرضا”.