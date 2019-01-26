تقارير.. آرسنال يقترب من ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية على أن آرسنال اقترب من ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح إنتر ميلان، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير نشرته اليوم السبت، فإن آرسنال تقدم بعرض إلى إنتر ميلان، للحصول على خدمات بيريسيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 35 مليون إسترليني.

وأضافت أن إنتر مستعد للتخلي عن بيريسيتش، بعد انخفاض مستواه في الموسم الحالي، كما أن اللاعب نفسه منفتح لخوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وكان هدف آرسنال الرئيسي في الانتقالات الشتوية هو التعاقد مع لاعب وسط ملعب، ويعد الإسباني دينيس سواريز على رأس القائمة التي يسعى الجانرز للتعاقد معها، ولكن حتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع برشلونة.

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادمًا من فولسفبورج في صيف 2019 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أخرى.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بيريسيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.