ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي وميلان (صورة)

انتهت قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي بين ميلان الرابع وضيفه نابولي الثاني بالتعادل السلبي، يوم السبت، على ملعب سان سيرو في ميلان.

وقدم الفريقان مباراة جيدة وخلق كل منهما العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وسقط ميلان ونابولي في فخ التعادل بعد فوزين متتاليين وقدما خدمة لمنافسيهما، الأول لروما الذي يملك فرصة انتزاع المركز الرابع من الفريق اللومباردي في حال فوزه على مضيفه أتالانتا يوم الأحد، والثاني ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة والذي تعززت حظوظه في توسيع الفارق إلى 11 نقطة عن الفريق الجنوبي في حال فوزه على مضيفه لاتسيو يوم الأحد أيضًا.

ورفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، وميلان إلى 35 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام روما.