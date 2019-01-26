ميلان ونابولي يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري الإيطالي

تعادل فريق آسي ميلان، يوم السبت، سلبيًا مع ضيفه نابولي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ميلان إلى 35نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد نابولي إلى 48 نقطة في الوصافة، ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 56 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أُتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 93 طرد الإسباني فابيان رويز، ليلعب نابولي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، فشل لاعبو ميلان في إحراز هدف الفوز خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.