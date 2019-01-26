إنتر ميلان يستعير البرتغالي سيدريك سواريس لنهاية الموسم

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده مع البرتغالي سيدريك سواريس، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “نود الإعلان عن التعاقد مع سواريس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد الاتفاق مع مسؤولي ساوثهامبتون على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأضاف البيان: “الاتفاق تضمن أيضًا إمكانية شراء سواريس بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي”.

وانضم سيدريك إلى صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي في 2015، وشارك في 104 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفًا واحدًا، وساهم في صناعة 10 أخرى.