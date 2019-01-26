يوفنتوس يعلن رحيل مهدي بنعطية مع قدوم كاسيريس

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن مدافع أوروغواي مارتن كاسيريس سيقضي فترة ثالثة مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بينما سيرحل المدافع المغربي مهدي بنعطية عن صفوف الفريق.

وأكد يوفنتوس، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم ويتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه ويمضي في طريقه نحو اللقب الثامن على التوالي بالمسابقة، عبر موقعه على الإنترنت، أن كاسيريس (31 عامًا) لاعب لاتسيو الحالي خضع لفحص طبي.

وأوضح أليغري للصحفيين، اليوم السبت: “كاسيريس لم يأت كبديل مؤقت. أردنا حقًا ضمه”.

وأضاف: “أجرينا تقييمًا للخيارات التي يمكن ضمها، ونحن محظوظون لأن مارتن وافق على العرض.

Martin Caceres has arrived at #JMedical to begin his tests. pic.twitter.com/nALvKNE0bZ — JuventusFC (@juventusfcen) January 26, 2019

“إنه مدافع جيد جدًا ويعطينا إضافة في منطقة قوية جدًا لدينا بالفعل، ومن العوامل المساعدة أنني أعرفه شخصيًا من قبل”.

ولعب كاسيريس ليوفنتوس في موسم 2009-2010، وعاد لينضم للفريق في بداية 2012، واستمر حتى يونيو حزيران 2016.

وأمضى اللاعب النصف الثاني من موسم 2016-2017 مع ساوثامبتون، وخاض مباراة واحدة، وأمضى الموسم الماضي مع فيرونا الذي هبط بعد ذلك، ثم خاض ثماني مباريات مع لاتسيو منذ انضمامه إليه قبل بداية الموسم.

وخاض بنعطية مدافع المغرب موسمه الثالث مع يوفنتوس منذ ترك بايرن ميونخ واشتكى من عدم اللعب بانتظام، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه في طريقه لأحد أندية قطر.

وتابع أليغري: “بنعطية طلب الرحيل وهذا ما لم يتمناه النادي، لكن تم تلبية رغبته وليس من المنطقي التصرف على عكس رغبته”.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على لاتسيو في الدوري، غدًا الأحد.

وقال أليغري: “إنها مباراة مهمة لنا؛ لأننا نود الحفاظ على الثبات في النتائج، وسنحتاج إلى أداء جيد من جميع الجوانب”.