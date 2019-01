يوفنتوس يعلن رحيل مهدي بنعطية مع قدوم كاسيريس

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن مدافع أوروغواي مارتن كاسيريس سيقضي فترة ثالثة مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بينما سيرحل المدافع المغربي مهدي بنعطية عن صفوف الفريق.

وأكد يوفنتوس، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم ويتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه ويمضي في طريقه نحو اللقب الثامن على التوالي بالمسابقة، عبر موقعه على الإنترنت، أن كاسيريس (31 عامًا) لاعب لاتسيو الحالي خضع لفحص طبي.

وأوضح أليغري للصحفيين، اليوم السبت: “كاسيريس لم يأت كبديل مؤقت. أردنا حقًا ضمه”.

وأضاف: “أجرينا تقييمًا للخيارات التي يمكن ضمها، ونحن محظوظون لأن مارتن وافق على العرض.

Martin Caceres has arrived at #JMedical to begin his tests. pic.twitter.com/nALvKNE0bZ

— JuventusFC (@juventusfcen) January 26, 2019