موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان منافسه نابولي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة ميلان ونابولي على قناة beIN SPORTS HD 4.

ويملك نابولي 47 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، في حين يأتي ميلان في المركز الرابع وفي رصيده 34 نقطة.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز نابولي 7 مرات، بينها 4/0 و4/2، في حين فاز ميلان مرة وحيدة، وحقق التعادل مرتين.

وأعلن غينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نابولي، وشهدت القائمة تواجد المهاجم البولندي كريستوف بياتيك، المنضم حديثًا للفريق قادمًا من جنوة.

وقال غاتوزو عن مهاجمه الجديد:”بياتيك لاعب قليل الكلام، ولديه الكثير من الحماس، وكان مندهشًا للغاية من كيفية استقباله من قبل زملائه الجدد وطاقم التدريب، ولا أريد التحدث عن غونزالو هيغواين (الذي انتقل إلى تشيلسي)، لقد قام باختياره وهو الآن من الماضي”.

وعن إمكانية البدء ببياتيك أمام نابولي قال غاتوزو:”ستعرف ذلك غدًا”.