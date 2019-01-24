يوفنتوس يقترب من ضم أليساندرو روسو “بوفون الجديد”

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن مواهب شابة تستطيع دعم الفريق مستقبلًا، خاصة في مركز حراسة المرمى، بعد رحيل الحارس الأسطوري جان لويغي بوفون الموسم الماضي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، في تقرير نشره، اليوم الخميس، إن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الحارس الشاب أليساندرو روسو، من نادي جنوه الإيطالي.

ويبلغ روسو من العمر 17 عامًا، ولفت الأنظار إليه بشدة، في ظل تمتعه بقوام رشيق، حيث يمتاز بطول القامة، 193 سم، كما أنه يلعب لمنتخب إيطاليا تحت 19 عامًا.

وبحسب الموقع، فقد أجرى مسؤولو يوفنتوس اتصالات مع مدير أعمال أليساندرو روسو، أو “بوفون الجديد”، كما يُطلق عليه في إيطاليا، من أجل ضمه إلى صفوف البيناكونيري.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان، أقرب منافسيه.

وتنتظر يوفنتوس مواجهة نارية في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلعب الفريقان مباراة الذهاب في مدريد يوم 19 فبراير المقبل، قبل أن يلتقيا في تورينو يوم 12 مارس.