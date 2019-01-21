يوفنتوس يتغلب على كييفو ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل يوفنتوس مسيرته للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، بتغلبه 3/0 على كييفو في ختام مباريات الجولة الـ 20 من المسابقة.

ووقع دوغلاس كوستا الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 13، بتسديدة من خارج المنطقة.

وأضاف ايمري الهدف الثاني في الدقيقة 45، بتسديدة مجددًا وهذه المرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من باولو ديبالا.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 53.

واختتم دانيلي روجاني ثلاثية يوفنتوس في الدقيقة 84.

وحقق يوفنتوس الفوز رقم 18، مقابل تعادلين، ولم يخسر أي مباراة، ليحصد 56 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن نابولي الثاني.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 كييفو فيرونا | هدف اول يوفنتوس كوستا هدف رااائع ???????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/qaeaoPDNyz — انا موت جديد (@OOQQ9090) ٢١ يناير ٢٠١٩

الدوري الايطالي | يوفنتوس 2 × 0 كييفو فيرونا | هدف الثاني يوفنتوس ايمري تشان اسيست ديبالا ???????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/M1vAQVnxO9 — انا موت جديد (@OOQQ9090) ٢١ يناير ٢٠١٩