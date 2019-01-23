ميلان يعلن ضم البولندي كشيشتوف بياتك رسميًا من جنوة

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع البولندي كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة ما فتح الباب أمام انتقال مهاجمه غونزالو هيغواين إلى تشيلسي وهي الصفقة التي تمت بالفعل.

ورحب ميلان عبر حسابه الرسمي على تويتر بالمهاجم البولندي الذي انتقل للروسونيري مقابل 35 مليون يورو نقدا بالإضافة إلى من 2 إلى3 مليون يورو مكافآت تتوقف على الأداء مع فريقه الجديد.

ودفع ميلان قيمة الصفقة نقدا وبالتالي سيوفر نحو ثلاثة ملايين يورو حيث أكد رئيس ميلان باولو سكاروني أن المفاوضات قد تمت بنجاح.

وخضع بياتك للفحص الطبي يوم الأربعاء بعد سفره إلى ميلانو بسيارته يوم الثلاثاء بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع النادي الإيطالي.