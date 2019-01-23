تقارير: ميلان حسم صفقة بيونتك قبل نادي برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن قيام النجم البولندي كريشتوف بيونتك بالتوقيع لفريق ميلان الإيطالي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت شبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية تقريرًا قالت فيه إن بيونتك وقع عقود انضمامه إلى نادي ميلان بعد اجتيازه الفحص الطبي اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد أشارت في وقت سابق إلى أن بيونتك سينتقل إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو يدفعها الروسونيري بشكل فوري لجنوى.

ويمتد تعاقد البولندي صاحب الـ23 عامًا مع ميلان خمسة مواسم مقبلة.

واتجه ميلان لضم المهاجم البولندي لتعويض رحيل غونزالو هيغواين الذي يقترب من الانتقال لتشيلسي.

وشارك بيونتك خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفًا وصنع هدفًا، كما لعب مباراتين دوليتين مع منتخب بولندا سجل خلالها هدفًا في ظهوره الأول.

وحاول برشلونة ضم اللاعب غير أن ميلان نجح في إقناعه بالتوقيع.