كشف تفاصيل عقد ماورو إيكاردي الجديد مع إنتر ميلان

كشفت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، تفاصيل العقد الجديد للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان.

وبحسب شبكة “ميدياست” فإن العائلة المالكة لنادي إنتر ميلان، وبقيادة الرئيس الشاب تشانغ، تدخلت لإقناع إيكاردي بتجديد عقده مع النيراتزوري، الذي تردد أنه سيغادر الفريق إلى ريال مدريد.

وأضافت الشبكة أن إنتر ميلان سيقدم عرضًا لتجديد عقد إيكاردي، بحيث يتقاضى راتبًا سنويًا يصل إلى 7 ملايين يورو، في حين يحصل حاليًا على 4.5 مليون يورو فقط.

وأشارت “ميدياست” إلى أن الشرط الجزائي في عقد إيكاردي، للأندية من خارج إيطاليا، سيرتفع قبل 15 يوليو من كل عام إلى 180 مليون يورو، بدلًا من 110 ملايين يورو.

وانضم إيكاردي، البالغ من العمر 25، إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 121 هدفًا في 206 مباراة، بينها 14 هدفًا الموسم الحالي في 24 مباراة، علمًا أن عقده الحالي ينتهي العام 2021