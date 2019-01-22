هل يشارك غونزالو هيغواين مع البلوز في مباراة تشيلسي وتوتنهام؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الثلاثاء، بأن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب ميلان الإيطالي، يضغط للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن في أسرع وقت ممكن، لإنهاء عملية انتقاله إلى نادي تشيلسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هيغواين ينتظر الحصول على تصريح من ميلان، للسفر إلى لندن والانضمام إلى تشيلسي.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع هيغواين، وتحويل إعارته مع يوفنتوس إلى تشيلسي.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي يريد إتمام عملية ضم هيغواين (31 عامًا)، لإشراكه في مباراة البلوز مع توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، الخميس المقبل، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنهام 1/0.

ويمكن أن يشارك هيغواين في مباراة تشيلسي وتوتنهام، حال نجح البلوز في تسجيله ظُهرَ غدٍ الأربعاء على أقصى تقدير.

وسبق أن لعب هيغواين تحت قيادة ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي في نابولي موسمًا واحدًا، وسجل 38 هدفًا وصنع 3 في 42 مباراة في جميع المسابقات.

وقال ساري قبل أيام عن هيغواين: “أنا أحبُّه كثيرًا، هو رجلٌ عظيمٌ ولاعبٌ رائع”.