غاتوزو: هيغواين غير مستعد للمشاركة في مباراة ميلان وجنوة

سيغيب غونزالو هيغواين مهاجم ميلانو عن تشكيلة فريقه حين يحل ضيفًا غدًا الاثنين على جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن قال المدرب غينارو غاتوسو إن اللاعب الأرجنتيني “ليس جاهزًا” لخوض المباراة بسبب ما دار من حديث عن احتمال انتقاله لتشيلسي على سبيل الإعارة.

وظهر هيغواين بعيدًا عن مستواه منذ انضمامه لميلانو معارًا من يوفنتوس في أغسطس آب 2018. وأحرز اللاعب الأرجنتيني ثمانية أهداف فقط في 22 مباراة في جميع المسابقات وهي حصيلة متواضعة إذا ما قورنت بقدراته التهديفية الكبيرة.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية وبريطانية عن صفقة يجري الإعداد لها مع يوفنتوس ينتقل بمقتضاها هيغواين على سبيل الإعارة إلى تشيلسي بقية الموسم.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن ميلانو يسعى لضم البولندي كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة الذي سجل 19 هدفًا في 21 مباراة منذ انضمامه من كراكوفيا في يوليو/ تموز الماضي.

وقال غاتوزو “لم يتم التوصل لاتفاق بعد” مضيفًا أن ليوناردو أراوجو المدير الرياضي لميلانو سيتولى التعامل مع هذه المسألة، ليس مستعدًا للعب. إذا غادر سنخسر لاعبًا مهما. لكنني لا أشعر بإحباط بعد أن فعلت كل ما بوسعي…إنه قراره ويجب أن نقبل ذلك لكن يبقى الاحترام قائمًا”.

وأضاف: “يتمتع بياتك بمهارات مميزة لكننا سنناقش هذه المسألة في حال انضمامه إلينا”.