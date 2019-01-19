لماذا تأخر انتقال غونزالو هيغواين من ميلان إلى تشيلسي؟

كشفت وسائل إعلام إيطالية المزيد من التفاصيل بشأن الصفقة المحتملة بانتقال غونزالو هيغواين من يوفنتوس إلى تشيلسي على سبيل الإعارة رغم أن فريقه الحالي ميلان سيعطل الصفقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، على الأقل.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى ميلان على سبيل الإعارة خلال الصيف بتكلفة 18 مليون يورو مع خيار الشراء مقابل 36 مليون يورو أخرى في نهاية الموسم.

ومن المقرر أن تنتهي الإعارة قبل موعدها بستة أشهر، حيث سينتقل مهاجم نابولي وريال مدريد السابق إلى تشيلسي لينضم لمدربه السابق ماوريتسيو ساري.

ووفقًا لموقع “فوتبول إيطاليا” على الإنترنت فإن تشيلسي سيدفع المبلغ المتبقّي من عقد إعارة هيغواين والبالغ تسعة ملايين يورو لمدة ستة أشهر مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم مقابل 36 مليون يورو.

لكن هناك بعض الاختلافات في التفاصيل، حيث ذهب شقيقه نيكولاس هيغواين، ووكيل أعماله، إلى لندن للاتفاق على باقي الشروط، ومنها أن الشراء سيصبح إلزاميًا مقابل 36 مليون يورو إذا تم استيفاء شروط معينة تتعلق بأداء اللاعب، ونتائج الفريق.

وعلى سبيل المثال، من بين هذه الشروط سيشتري تشيلسي اللاعب في نهاية الموسم بشكل إلزامي إذا أنهى الفريق الموسم في أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز، أو هزَّ هيغواين الشباك 15 مرة على الأقل في الدوري خلال الشهور الستة المقبلة، والشرط الثالث فوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي.

لكن كل ذلك يتوقف على تعاقد ميلان مع بديل للمهاجم الأرجنتيني، وقد دخل في مفاوضات جادة بالفعل مع كرزيستوف بايتيك مهاجم جنوة.

ومع ذلك، لن يتم تفعيل الصفقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تدور نقاشات حول كيفية توزيع المكافآت الإضافية بقيمة 35 مليون يورو.

كما يجب على جنوة الاتفاق على الشروط الشخصية مع لاعب خط الوسط ألان خليلوفيتش الذي سيدخل ضمن صفقة انتقال بايتيك.