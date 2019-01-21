الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس نظيره كييفو فيرونا، مساء اليوم الاثنين، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز مثير ليوفنتوس بثلاثية مقابل هدفين على ملعب كييفو.

ويدخل يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حصد كأس السوبر الإيطالى للمرة الثامنة فى تاريخه، بعدما حقق الفوز على فريق ميلان بهدف دون رد، أحرزه نجم الفريق كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضى.

أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، وبعد مرور 19 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري الإيطالي، إذ تعادل في مبارتين فقط، ويسعى لمواصلة رقمه القياسي اليوم.

ويتسلح يوفنتوس بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق والدوري الإيطالي بشكل عام برصيد 14 هدفًا، في الوقت الذي يفتقد فيه لنجم الوسط ميراليم بيانيتش.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة ستلعب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدًا على قناة HD4، بتعليق صوتي لمحمد بركات.