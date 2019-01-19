روما يهزم تورينو ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما، اليوم السبت، انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، بتغلبه على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 53 نقطة.

أنهى روما الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة، سجلهما نيكولو زانيولو والصربي أليكساندر كولاروف من ضربة جزاء، في الدقيقتين 15 و34.

وتمكن تورينو من تقليص النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق الفنزويلي توماس رينكون، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني كريستيان انسالدي التعادل في الدقيقة 67.

ومع حلول الدقيقة 73 جاء الهدف الثالث لروما عن طريق الإيطالي الجنسية صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج روما فائزًا بالثلاث نقاط.