روما يهزم بارما.. وإنتر ميلان يعبر إمبولي في الدوري الإيطالي

حقق فريقا روما وإنتر ميلان اليوم السبت الفوز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإيطالي.

وتغلب روما على مضيفه بارما بثنائية نظيفة سجلهما بريان كريستانتي، وجنكيز أوندر في الدقيقتين 58 و75.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بارما عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 53 نقطة.

بارما 0 – 2 روما : اهداف المباراة كاملة HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/4cMWKzdWdX — . (@___19797) December 29, 2018

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة نفسها، فاز إنتر ميلان على مضيفه إمبولي بهدف دون رد، سجله السنغالي بالدي دياو كايتا في الدقيقة 72.

بذلك، ارتفع رصيد الإنتر إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز أودينيزي على كالياري بثنائية نظيفة، وأتلانتا على ساسولو بستة أهداف لهدفين، وكييفو فيرونا على فروسينوني بهدف نظيف، بينما تعادل لاتسيو مع تورينو بهدف لكل منهما، وجنوة مع فيورنتينا سلبيًا.