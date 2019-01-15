برشلونة وريال مدريد أبرز المهتمين.. 5 مهاجمين يشعلون الميركاتو

تبحث عدة أندية كبرى عن مهاجم صريح في سوق الانتقالات الشتوية الحالية؛ وهو ما جعل عدة مهاجمين يتصدرون أخبار سوق الانتقالات الحالية. وانتقل بالفعل بعض المهاجمين كمنير الحدادي من برشلونة لإشبيلية، والبلجيكي ميشي باتشواي الذي أنهى إعارته لفالنسيا ورحل من تشيلسي نحو موناكو.

وتتصدر أخبار سوق الانتقالات عدة فرق كبرى تبحث عن مهاجم صريح، وتصدرت عدة أسماء أخبار سوق الانتقالات الحالية، نستعرضها والفرق التي ارتبطت بها..

الأرجنتيني غوانزالو هيغواين

يبقى فريق تشيلسي أكبر المهتمين بالمهاجم الحالي لميلان والمعار من يوفنتوس، وتبقى الصفقة معقدة في ظل عدم قدرة الفريق الإيطالي على التعاقد مع مهاجم بديل.

الإسباني ألفارو موراتا

يبقى الاسم الأكثر تداولًا بين عدة فرق كبرى، أبرزها برشلونة الأقرب لضمه من تشيلسي بنظام الإعارة، وأتلتيكو مدريد الذي يأمل في خطف اللاعب بنفس الطريقة.

كما ارتبط اسم المهاجم الدولي الإسباني بفريق ميلان الإيطالي كجزء من صفقة هيغواين، وفشلت صفقة رحيله نحو إشبيلية الذي تعاقد مع منير الحدادي.

البولندي كريستوف بياتيك

نجم جنوة الشاب وثاني هدافي الدوري الإيطالي متابع بقوة من طرف ريال مدريد الإسباني، ويقاوم فريقه الإغراءات ويطالب بمبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو، لكن اللاعب يحلم باللعب لفريق كبير.

وينافس ريال مدريد عدة فرق، أبرزها غريمه برشلونة ويوفنتوس وميلان.

الكرواتي نيكولا كالينيتش

جلوس المهاجم الكرواتي في دكة بدلاء أتلتيكو مدريد ورغبة الفريق الإسباني في التعاقد مع ألفارو موراتا، جعلته يفكر في التخلي عنه، وربطته أخبار الانتقالات بعدة فرق، منها موناكو الفرنسي.

الإسباني فيرناندو لورينتي

يعتبر المهاجم المخضرم ضمن اهتمامات برشلونة الباحث عن مهاجم بديل للأوروغواياني لويس سواريز، كما يرغب فريقه السابق أتلتيك بلباو في استعادته في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها في الليغا.

وقد تغير إصابة هاري كين من خطط توتنهام في التخلص من مهاجمه المخضرم في الشتاء الحالي.