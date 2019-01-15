صحيفة إسبانية ترشح مهاجم النصر الإماراتي لنادي برشلونة

يعاني برشلونة متصدر الدوري الإسباني حاليًا من أزمة كبيرة بعد رحيل مهاجمه الشاب منير الحدادي إلى إشبيلية، ويبحث عن مهاجم آخر يكون بديلًا للمهاجم الأساسي لويس سواريز ويفكر في ألفارو نيغريدو مهاجم النصر الإماراتي.

يحتفل اليوم نجم فريقنا الأول لكرة القدم @AlvaroNegredo9 بيوم ميلاد ابنته ماريا ، كل عامٍ وهي بألف خيرٍ وسعادة ????????

???? Happy birthday Maria

???????????? Feliz cumpleaños preciosa pic.twitter.com/W7PkchChoI — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 14, 2019

وزعمت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن النصر ألغى عقد نيغريدو الدولي الإسباني السابق، البالغ عمره 33 عامًا ليصبح حرًّا ويمكن التعاقد معه مجانًا.

لكن في الحقيقة، إن نيغريدو هداف الفريق وعقده مستمر، إذ سجل تسعة أهداف في 11 مباراة خاضها مع النصر في الدوري الإماراتي.

وفسخ النصر عقد 3 من أجانبه، ليس بينهم نيغريدو.

شركة #النصر لكرة القدم تستغني عن خدمات الثُلاثي كاباي وروزا وماركينوس وتشكر اللاعبين الثلاثة على الفترة التي ارتدوا فيها قميص العميد.#نادي_النصر pic.twitter.com/0FIfPf6Qgc — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 13, 2019

وتعاقد النصر مع نيغريدو في سبتمبر/أيلول الماضي لمدة موسمين قادمًا من بشكيتاش التركي، حيث تألق المهاجم معه بين 2009 و2013 مسجلًا 70 هدفًا في 139 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ويحرز معه لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2014، ثم انتقل لفالنسيا ومنه إلى ميدلسبره وبشكيتاش.

ويحتل النصر حاليًا المركز التاسع من 13 مباراة خاضها في مسابقة دوري الخليج العربي حتى الآن، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تنظيم الإمارات لكأس آسيا.

ويواصل برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد يدعم صفوف الفريق في حال إصابة سواريز أو غيابه لأي سبب، وقد ربطت تقارير صحفية النادي الكتالوني بعدة أسماء منها ألفارو موراتا وفرناندو يورانتي وأوديون أيغالو وماكسي غوميز وأخيرًا نيغريدو.

وتقول الصحيفة إن نيغريدو مهاجم فالنسيا السابق، الذي خاض 20 مباراة دولية مع إسبانيا، له الكثير من التجارب في الليغا وهذه ميزة مهمة يبحث عنها برشلونة في مهاجمه الجديد.