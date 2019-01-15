هيغواين يُسقط غاتوزو في تدريبات ميلان استعدادًا لمباراة السوبر الإيطالي (فيديو)

شهدت تدريبات ميلان في جدة استعدادًا لمواجهة يوفنتوس على لقب كأس السوبر السعودي يوم الأربعاء، تدخلًا عنيفًا من المهاحم غونزالو هيغواين ضد مدربه جينارو غاتوزو.

وصلت بعثة ميلان إلى مدينة جدة قبل يومين استعدادًا لخوض المواجهة التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الأربعاء.

وخلال الاستعدادات لهذه المواجهة تدرب الفريق مساء الاثنين بقيادة غاتوزو الذي قاد الفريق لتبادل الكرة فيما كان المهاجم الأرجنتيني في وسط دائرة يحاول استخلاص الكرة.

وخلال إحدى محاولاته قام هيغواين بتدخل عنيف على الأرض، بينما كانت الكرة مع مدربه ليضربه في قدمه وليطير لاعب وسط منتخب إيطاليا السابق من على الأرض ثم يسقط على ظهره.

ويلعب مهاجم الأرجنتين لميلان على سبيل الإعارة من يوفنتوس هذا الموسم لكن اسمه ارتبط بالرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي الشهر الحالي.

وتغلب ميلان بهدفين نظيفين على سامبدوريا بعد وقت إضافي ليبلغ دور الثمانية في كأس إيطاليا يوم السبت الماضي وبعد المباراة اعترف المدرب أنه يخوض معركة للحفاظ على اللاعب البالغ عمره 31 عامًا.

ويحتل ميلان المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، كما أن ميلان فاز في آخر مبارياته بالدوري الإيطالي على حساب نادي سبال بثنائية مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة.