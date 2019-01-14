شاهد.. ديبالا وبيانيتش بالزي السعودي قبل مباراة السوبر الإيطالي (فيديو)

نشر البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو برفقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، وهما يصلان جدة للعب السوبر الإيطالي الأربعاء القادم أمام ميلان.

وارتدى اللاعبان العقال السعودي ووجها تحية لمتابعيهما وقال بيانتيش: “الشيخ بيانتش والشيخ ديبالا”.

ويواجه يوفنتوس الأربعاء في جدة مواطنه ميلان وصيف بطل كأس إيطاليا في لقاء السوبر الإيطالي.

ويبدو يوفنتوس الأقرب لحصد اللقب بالنظر إلى إمكانيات ومستويات كل فريق، كما يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، ولم يخسر إلى الآن في المسابقة، مقابل 31 نقطة لميلان في المركز الخامس وخسر 4 مرات.