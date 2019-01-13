إنتر ميلان يقسو على بينفينتو ويصعد إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

حقَّق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على منافسه بينفينتو، الأحد، بنتيجة 6/2، ليصعد إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وانتهى الشوط الأول بتفوق إنتر ميلان 3/0، سجلها ماوريو إيكاردي في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وأنتونيو كاندريفا في الدقيقة السابعة، ودالبيرت إستيفاو في الدقيقة 45.

ووقَّع لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 48 بمساعدة إيفان بيريسيتش، وصنع بيريسيتش هدفًا ثانيًا لمارتينيز في الدقيقة 66.

وعاد كاندريفا وسجل الهدف الثاني له والسادس لإنتر ميلان في الدقيقة 90.

في حين سجل هدفي بينفينتو روبيرتو إنسيني في الدقيقة 58، وفيليبو باندينيلي في الدقيقة 74.

وفي وقت سابق تغلّب فيورنتينا 2/0 على تورينو.

وسجل فيدريكو كييزا هدفي فيورنتينا في الدقيقتين 87، و90.

ولحق إنتر ميلان وفيورنتينا بأندية: لاتسيو، وميلان، ويوفنتوس، إلى ربع النهائي.

وتستكمل مباريات دور الـ 16 عندما يلعب نابولي مع ساسولو، وكالياري مع أتلانتا، وروما مع فيرتوس إينتيلا.