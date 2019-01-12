يوفنتوس ثالث المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بإسقاط بولونيا (فيديو)

تأهل يوفنتوس، يوم السبت، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس إيطاليا، بفوز على مضيفه بولونيا بهدفين دون رد ضمن منافسات ثمن النهائي للبطولة المحلية.
بذلك، أصبح يوفنتوس ثالث المتأهلين لربع النهائي بعد لاتسيو وآسي ميلان.
بادر يوفنتوس بإحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي، ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
بولونيا 0 × 1 يوفنتوس | هدف بيرنارديسكي
تااااابع @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/DVd1wPAKNZ
— @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) January 12, 2019
وجاءت الدقيقة 49 لتشهد الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق مويس كين.
بولونيا 0 × 2 يوفنتوس | هدف كوين
تااااابع @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/zOmhSQSTFn
— @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) January 12, 2019
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج فريق “السيدة العجوز” فائزًا باللقاء.