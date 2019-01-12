يوفنتوس ثالث المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بإسقاط بولونيا (فيديو)

تأهل يوفنتوس، يوم السبت، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس إيطاليا، بفوز على مضيفه بولونيا بهدفين دون رد ضمن منافسات ثمن النهائي للبطولة المحلية.

بذلك، أصبح يوفنتوس ثالث المتأهلين لربع النهائي بعد لاتسيو وآسي ميلان.

بادر يوفنتوس بإحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي، ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وجاءت الدقيقة 49 لتشهد الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق مويس كين.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج فريق “السيدة العجوز” فائزًا باللقاء.