ميلان يصل السعودية استعدادًا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي (فيديو وصور)

وصلت بعثة ميلان، صباح اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، يوم الأحد، صورًا لوصول الفريق الإيطالي وذلك استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) .

وطرحت السلطات السعودية في الأول من يناير الحالي تذاكر المباراة والتي تتراوح أسعارها بين 35 ريالًا، و1000 ريال.

???? وصول لاعبي فريق إي سي ميلان والجهاز الفني والإداري إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة استعداداً لمواجهة فريق يوفينتوس في كأس #السوبر_الإيطالي الذي يقام الأربعاء المقبل pic.twitter.com/9IJiljo1XA — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 13, 2019

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ، مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي، ماركو برونيلي في شهر يونيو الماضي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية.

وصول نجوم نادي إي سي ميلان وسط تواجد وسائل الإعلام المحلية والعالمية

#السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/xMAxAFTFyN — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 13, 2019

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، ويعد حامل اللقب نادي لاتسيو، فيما يعد يوفنتوس النادي الأكثر وصولًا للنهائي، فيما فاز كل من نادي ميلان، ويوفنتوس، باللقب 7 مرات، ليحدد ملعب الملك عبد الله، صاحب اللقب الثامن.

يذكر أن يوفنتوس يخوض كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية “الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا”، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.