ميلان يصل السعودية استعدادًا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي (فيديو وصور)

ميلان يصل السعودية استعدادًا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

وصلت بعثة ميلان، صباح اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، يوم الأحد، صورًا لوصول الفريق الإيطالي وذلك استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) .

وطرحت السلطات السعودية في الأول من يناير الحالي تذاكر المباراة والتي تتراوح أسعارها بين 35 ريالًا، و1000 ريال.

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ، مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي، ماركو برونيلي في شهر يونيو الماضي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، ويعد حامل اللقب نادي لاتسيو، فيما يعد يوفنتوس النادي الأكثر وصولًا للنهائي، فيما فاز كل من نادي ميلان، ويوفنتوس، باللقب 7 مرات، ليحدد ملعب الملك عبد الله، صاحب اللقب الثامن.

يذكر أن يوفنتوس يخوض كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية “الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا”، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

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