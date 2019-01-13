غاتوزو يلمح إلى رغبة غونزالو هيغواين في الرحيل عن ميلان

ألمح جينارو غاتوزو، مدرب ميلان الإيطالي، إلى أن المهاجم غونزالو هيغواين، يرغب في الرحيل عن الفريق بعد تقارير بشأن رغبة تشيلسي في ضمه.

ويلعب مهاجم الأرجنتين لميلانو على سبيل الإعارة من يوفنتوس هذا الموسم، لكن اسمه ارتبط بالرحيل إلى ستامفورد بريدج الشهر الحالي.

وتغلب ميلان 2-صفر على سامبدوريا بعد وقت إضافي ليبلغ دور الثمانية في كأس إيطاليا، أمس السبت، وبعد المباراة اعترف المدرب أنه يخوض معركة للحفاظ على اللاعب البالغ عمره 31 عامًا.

وأبلغ غاتوزو تلفزيون فريقه ميلان: “نملك علاقة منفتحة ونتحدث سويا بشكل مباشر.

“هناك حالة صدق كبيرة. عندما يتخذ لاعب بعض القرارات تصبح عملية إقناعه بالتراجع عنها صعبة للغاية. يمكننا المحاولة”.

وأضاف: “في الوقت الحالي هو لاعب في ميلان ونحافظ عليه. لا أعلم ماذا سيحدث. نحن نتعامل بصدق وأريده أن يحافظ على هذا الأمر وهو لا يفتقر إليه على الإطلاق”.

واختير هيغواين، الذي أحرز ثمانية أهداف بجميع المسابقات هذا الموسم، في التشكيلة التي ستسافر إلى جدة لمواجهة يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالية، يوم الأربعاء.