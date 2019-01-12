ميلان يهزم سامبدوريا بصعوبة وينتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

انتزع فريق آسي ميلان، اليوم السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس إيطاليا، بتغلبه على مضيفه سامبدوريا بثنائية نظيفة ضمن منافسات ثُمن النهائي للبطولة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أُتيحت لهم طوال شوطي المباراة لينتهي بالتعادل السلبي.

وبعدها لعب الفريقان شوطين إضافيين، وبادر ميلان بتسجيل راز هدف التقدم في الدقيقة 102 عن طريق باتريك كوتروني.

ولم يمر على الهدف الأول طويلًا، فبعدها بست دقائق أضاف كوتروني الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج ميلان فائزًا باللقاء.

وبذلك، أصبح ميلان ثاني المتأهلين إلى ربع النهائي بعدما سبقه لاتسيو الذي تغلَّب على نوفارا في وقت سابق بأربعة أهداف لهدف.