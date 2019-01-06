هل ينضم آريين روبن إلى إنتر ميلان؟

ذكرت تقارير صحيفة إيطالية، الأحد، أن إدارة إنتر ميلان، تفكر في التعاقد مع النجم الهولندي آرين روبن، لاعب بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويخوض روبن موسمه الأخير مع بايرن ميونخ، إذ قرر الطرفان إنهاء علاقتهما الموسم الحالي، بعد 10 أعوام.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”، فإن إنتر ميلان بات مهتمًا بالتعاقد مع روبن، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، سيتحرك لاستقدام روبن إلى ملعب جوزيبي مياتزا في صفقة انتقال حر.

لكن “لاغازيتا ديلو سبورت” أشارت إلى أن مسؤولي إنتر ميلان يخشون من انتكاسات روبن المستمرة، وتعرضه الدائم للإصابات، ما دفعه للغياب عن عدة مباريات هذا الموسم. ولعب روبن 15 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وسجل 5 أهداف، وصنع اثنين، وأعلن أنه يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 4.5 مليون يورو.

وسبق لروبن أن لعب لأندية غرونينغين وآيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد.

ويملك روبن 143 هدفًا مع بايرن ميونخ، و19 مع تشيلسي، و13 مع ريال مدريد، و21 مع آيندهوفن، و12 مع غرونينغين، كما سجل 37 هدفًا في 96 مباراة مع هولندا.