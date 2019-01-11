ماذا قال محامي كريستيانو رونالدو عن مطالبة شرطة لاس فيغاس الحصول على الحمض النووي؟

أصدر بيتر كريسيانسن محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بيانًا قصيرًا؛ للرد على طلب الشرطة في لاس فيغاس، الحصول على الحمض النووي DNA في إطار تحقيقاتها الخاصة بقضية الاغتصاب التي رفعتها الأمريكية كارثرين مايورغا (34 عامًا) على اللاعب.

وكتب المحامي الخاص برونالدو في القضية: “السيد رونالدو قال دائمًا إن ما حدث في 2009 كان علاقة رضائية، وهو ما يؤكده اليوم وليس مفاجئًا أن يكون DNA موجودًا، أو أن الشرطة ستقوم بهذا الإجراء الذي يبقى جزءًا من التحقيق في القضية”.

وأرسلت الشرطة في لاس فيغاس الطلب للقضاء الإيطالي؛ لأن النجم البرتغالي يقطن حاليًا في تورينو الإيطالية بعد انتقاله ليوفنتوس، الصيف الماضي.

وكانت كاثرين مايورال قد قدّمت شكوى ضد النجم البرتغالي في 2009؛ بعد الحادث، وتركت فستانها كدليل على تعرضها للاغتصاب، لكن القضية تمت تسويتها بين محامي النجم البرتغالي والفتاة الأمريكية، التي تسلمت مبلغ 288 ألف جنيه إسترليني؛ لعدم متابعة القضية.

يوفنتوس يراقب حالة إيسكو.

في سياق ذي صلة، عاد موضوع ارتباط النجم الإسباني إيسكو بفريق يوفنتوس للواجهة مجددًا، بعد أزمة اللاعب المستمرة في ريال مدريد، حيث لم يشركه المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، أمام ليغانيس في كأس ملك إسبانيا رغم غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة أو بسبب إراحتهم.

وذكرت “سكاي سبورت” الإيطالية، أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس وأحد مهندسي صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس، اتصل بموكلي الدولي الإسباني إيسكو؛ لمناقشة طريقة ضمه في الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المتخصص في كرة القدم الإيطالية: “لن يكون وقت أفضل من هذه السنة للقيام بهذه العملية”.

وحللت صحيفة “لاغازيتا ديل سبور” الإيطالية، وضعية إيسكو في ريال مدريد، وتصورت سيناريو شبيهًا بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي ودائمًا نحو يوفنتوس.

وحسب صحيفة “أس”، فإن الفريق الإيطالي الذي أبدى اهتمامه سابقًا بإيسكو، يتابع وضعيته في الفريق، ويهدف لاستغلال الوضع لتسهيل عملية التعاقد معه الصيف القادم بنفس الطريقة التي تعاقد بها مع النجم البرتغالي.