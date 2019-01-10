شرطة لاس فيغاس تطلب الحمض النووي الخاص بكريستيانو رونالدو

طلبت شرطة مدينة لاس فيغاس من المحاكم الإيطالية مساعدتها في الحصول على الحمض النووي DNA للاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، في قضية اتهامه بالاغتصاب.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شرطة لاس فيغاس أرسلت بالفعل طلبًا للمحاكم الإيطالية؛ من أجل مساعدة القانون في الفصل في قضية اتهام رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية.

وتتهم سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا (34 عامًا) رونالدو باغتصابها في حادثة تعود إلى يونيو 2009، في لاس فيغاس، وقررت الشرطة الأمريكية إعادة التحقيقات في الواقعة.

وأوضح التقرير أن الشرطة الأمريكية تريد مطابقة الحمض النووي لرونالدو بذلك المأخوذ من ثوب كاثرين، الذي قدّمته قبل عدة سنوات للشرطة لمعرفة الحقيقة.

ونشرت “دير شبيغل” وثائق تزعم أنها من مراسلات تمت بين رونالدو ومايورغا، تثبت تورط النجم البرتغالي في قضية الاغتصاب.

ونفى رونالدو هذه التهمة في البداية، وقال إن مايورغا تستخدم اسمه للبحث عن الشهرة.