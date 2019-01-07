محمد صلاح يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في إحصائية جديدة (صورة)

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية ” CIES” أول تقييم لقيمة اللاعبين المالية في العام 2019، وشهد استمرار الفرنسي كليان مبابي في الصدارة كأغلى لاعب قيمة في العالم، بينما صعد المصري محمد صلاح إلى المركز الخامس متقدمًا على نجوم كبار، أبرزهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية على عمْر اللاعب وقيمته الفنية ودوره في فريقه وقيمة الفريق، وهو ما يجعل لاعبين تجاوزا 30 عامًا تتراجع قيمتهم في تقييم المركز، رغم قيمتهم الفنية كالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وضمت القائمة 100 لاعب، 27 منهم تفوق قيمته 100 مليون يورو وتصدرها كليان مبابي بقيمة بلغت 218،5 مليون يورو متقدمًا على الإنجليزي هاري كين الذي بلغت قيمته 200،3 مليون يورو، وحل البرازيلي نيمار ثالثًا بقيمة بلغت 197،1 مليون يورو، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ رابعًا بقيمة بلغت 185،8 مليون يورو.

وجاء النجم المصري محمد صلاح خامسًا بقيمة بلغت 184،3 مليون يورو، والأرجنتيني باولو ديبالا سادسًا بقيمة 171،9 مليون يورو، وليونيل ميسي سابعًا بقيمة 171،2 مليون يورو.

وحل البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الثامن بقيمة بلغت 162 مليون يورو، والبرازيلي فيليب كوتينيو تاسعًا بقيمة بلغت 157 مليون يورو، والألماني ليروي ساني عاشرًا بقيمة بلغت 156،1 مليون يورو.

واكتفى كريستيانو رونالدو بالمركز 19 بقيمة بلغت 127،2 مليون يورو.