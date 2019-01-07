محمد صلاح نجم نادي ليفربول يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز الدولي المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي.

واستطاع صلاح التفوق في استطلاع جماهيري على كل من إيدن هازارد، نجم تشيلسي، وهاري كين، نجم توتنهام، وريكاردو بيريرا، لاعب ليسترسيتي، بالإضافة إلى نجمَي مانشستر يونايتد، بول بوغبا وماركوس راشفورد.

وأحرز صلاح 6 أهداف في 7 مباريات خاضها مع فريقه خلال شهر ديسمبر، نجح من خلالها في تأمين موقع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشتسر سيتي.

وبذلك أصبح المصري ثالث لاعب يفوز بجائزة لاعب الشهر من ليفربول هذا الموسم، بعد ساديو ماني، الذي حصل عليها في أغسطس، وفيرجيل فان ديك، الذي فاز بها في نوفمبر.

الدولي المصري سجل 16 هدفًا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة وولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي مساء الإثنين.