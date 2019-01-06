ميلان الإيطالي يقرر سياسة جديدة في التعاقدات مع اللاعبين الجدد.. تعرّف عليها

ذكرت صحيفة “لاغازيت ديل سبورت” الإيطالية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لفريق ميلان وضع خطة في سوق الانتقالات تقضي بعدم التوقيع مع لاعبين فوق 25 سنة من أجل تجديد دماء الفريق، وضمان الاستمرارية والاستقرار.

وبحسب الصحيفة، فإن الاستثناء الوحيد للتوقيع مع لاعبين مخضرمين وفوق السن المقترح سيكون مع لاعبين نجوم كبار، أو مع لاعبين سابقين للفريق، حيث حاول استعادة إبراهيموفيتش، والتوقيع مع الإسباني سيسك فابريغاس لكنه فشل في الصفقتين.

وتعاقد ميلان خلال الفترة الأخيرة مع 8 لاعبين من نفس المستوى، ويستهدف في الفترة المقبلة البلجيكي كاراسكو (25 سنة)، والإسباني دينيس سواريز (25 سنة)، والإيطالي ستيفانو سونسي (23 سنة).

وتهدف سياسة المدير الرياضي للفريق إلى ضمان لاعبين بسن صغيرة، وجودة جيدة، وأجور معقولة، تضمن الاستقرار للفريق في المستقبل.

ويأمل ميلان في العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة التي غاب عنها منذ موسم 2013-2014، كما يحاول حلَّ مشاكله المالية، والاستجابة لشروط اللعب المالي النظيف.